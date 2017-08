Dimitar Berbatov zet carrière voort in India

Bewerkt door: PL

23/08/17 - 13u42 Bron: Belga

Berbatov (rechts) in het shirt van AS Monaco. © reuters.

De Bulgaarse aanvaller Dimitar Berbatov zet zijn loopbaan voort in India. De 36-jarige ex-speler van onder meer Manchester United en Tottenham heeft een contract voor een jaar getekend bij Kerala Blasters, waar de Nederlander René Meulensteen de nieuwe trainer is.



Berbatov stond tot juni vorig jaar onder contract bij het Griekse PAOK Saloniki. Eerder werkte de Bulgaarse topscorer aller tijden al met Meulensteen samen bij Manchester United en Fulham. Berbatov speelde in het verleden ook voor CSKA Sofia, Bayer Leverkusen en AS Monaco.



Berbatov is overigens niet de eerste oude bekende die Meulensteen verwelkomt. Eerder legde de Indiase club al verdediger Wes Brown vast, die jaren voor United speelde.