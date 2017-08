Duits magazine dropt bommetje: "Tuchel moet Conte opvolgen bij Chelsea"

Door: Kristof Terreur

23/08/17 - 09u37 Bron: SportBild/HLNinEngeland

© photo news.

SportBild heeft een klein bommetje gedropt bij Chelsea. Volgens het Duitse magazine moet ex-Dortmundcoach Thomas Tuchel (43) straks Antonio Conte opvolgen. Van een ontslag is op dit moment nog geen sprake. "Tuchel staat niet op onze radar", klinkt het.

De Italiaanse kampioenentrainer ligt nog niet op straat. Toch heeft de zege tegen Tottenham (1-2) de spanningen niet weggehaald. Conte en de clubleiding zitten nog altijd niet op eenzelfde lijn over de versterkingen. De coach loopt al sinds mei gefrustreerd rond, omdat hij niet kreeg wat hij wil. Omdat zijn kern flink is uitgedund. En omdat Chelsea enkele van zijn toptargets, waaronder Romelu Lukaku, liet glippen.



Dat leidde tot verhitte discussies. Conte is immers een temperamentvol baasje: vuur in de ogen, gif op de tong. Hij zocht de confrontatie. Vanop het strand in Italië stuurde hij dreigende sms'jes, pleegde hij razende telefoontjes. Als een huilende peuter die zijn zin niet krijgt, zwiert hij dan zijn rammelaar uit de wieg. In colère liet hij Diego Costa per sms weten dat hij niet meer welkom was. Dat zette kwaad bloed bij de club, die had gehoopt een elegante oplossing te vinden voor zijn enfant terrible.



Ivoren toren

Na één van de vele driftbuien polste CEO Marina Granovskaia bij haar collega's van Juventus naar hun ervaringen met Conte tijdens transferperiodes - daar maakten ze hetzelfde mee. Zelfs eigenaar Roman Abramovich daalde uit zijn ivoren toren af om te bemiddelen en zijn trainer gerust te stellen. Uiteindelijk tekende Conte toch een verbeterde overeenkomst bij Chelsea. Tekenend voor de impasse: zonder extra jaar erbij. Abramovich paaide hem met centen, minder met een uitgekiend sportief plan.



Nu gooit 'SportBild' olie op het vuur. Volgens het Duitse blad heeft Granovskaia contact gezocht met Thomas Tuchel, ex-trainer van Dortmund. Met de kop: 'Tuchel zou de nieuwe coach van Chelsea worden'. De rechterhand van Abramovich zou zich uitgebreid over de Duitser hebben geïnformeerd en hem willen vastleggen in het geval een verdere samenwerking met Conte onmogelijk wordt. Een bericht dat vermoedelijk uit het kamp van de Duitse trainer komt. De contacten zouden dateren van juni, toen Conte met een ontslag dreigde. Uiteindelijk kwam het nooit zo ver. Volgens Chelsea ligt er momenteel geen plan op tafel voor Conte's opvolging. Tuchel zou zelfs niet op de radar staan, maar dat roepen clubs wel vaker. Ook als een aftastend gesprek negatief uitdraaide. Ook de naam van Luis Enrique (ex-Barcelona) is al gevallen. Alles lijkt erop dat Chelsea voorbereid wil zijn.



Chelsea heeft een reputatie om kampioenentrainers snel door te sturen. Vraag maar aan Carlo Ancelotti en José Mourinho.