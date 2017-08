Tweedeklasser Bristol schakelt Watford en Kabasele uit in League Cup

Door: redactie

22/08/17 - 23u54 Bron: Belga

Watford is er vanavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van de League Cup. De Hornets, met Christian Kabasele op het veld, gingen op Vicarage Road verrassend met 2-3 onderuit tegen tweedeklasser Bristol City en zijn uitgeschakeld.

Watford klom na de pauze meteen op voorsprong via Etienne Capoue (47.), maar met doelpunten van Freddie Hinds (59.) en Bobby Reid (67.) wiste Bristol dat openingsdoelpunt snel uit. Na de rode kaart van Jose Holebas in minuut 88 moest Watford met een man minder op zoek gaan naar de gelijkmaker. Niclas Eliassion (90.+3) deed met de 1-3 de boeken helemaal toe. Het doelpunt van Adrian Mariappa (90.+5) zette geen zoden meer aan de dijk.



Ook voor tweedeklasser Fulham, met Ibrahima Cissé die de wedstrijd uitspeelde, zit het verhaal in de League Cup er al op. Fulham leed voor eigen publiek een 0-1 nederlaag tegen derdeklasser Bristol. Denis Odoi kwam bij Fulham niet van de bank.



Crystal Palace heeft zich na een 2-1 zege tegen tweedeklasser Ipswich Town wel weten te plaatsen voor de derde ronde. In Selhurst Park tekende James McArthur (76. en 84.) voor beide doelpunten van de Eagles, Bersant Celina (90.) prikte tegen voor Ipswich. Coach Frank de Boer hield Christian Benteke op de bank.



West Bromwich Albion, met Nacer Chadli de hele match tussen de lijnen, liet zich niet verrassen door vierdeklasser Accrington Stanley. De Baggies domineerden de partij en wonnen dankzij doelpunten van Salomon Rondon (11.), Matt Phillips (31.) en Jay rodriguez (64.) met 1-3. Tom Dallinson (88.) zette zijn naam achter de eerredder.



Tweedeklasser Aston Villa haalde het voor eigen publiek in Birmingham met 3-1 van derdeklasser Wigan Athletic. Ritchie De Laet maakte de partij vol voor Villa. Dat deed ook Ilias Chair bij tweedeklasser Queens Park Rangers, dat wel uitgeschakeld werd door reeksgenoot Brentford. Op eigen veld ging QPR met 1-4 onderuit.