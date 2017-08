Spaanse media zien in deze foto 'groepsopstand' tegen Barça-bestuur

Bewerkt door: MH/PL

23/08/17 - 08u25 Bron: ANP

© Instagram Neymar.

Er is al veel te doen geweest rond de transfer van Neymar naar PSG. Nieuwe wending rond de saga: zijn voormalige club FC Barcelona liet weten dat de Braziliaan aangeklaagd wordt wegens contractbreuk. Ook de aanloop naar de transfer was woelig. Zo verklaarde Gerard Piqué op 23 juli via Instagram dat Neymar Barcelona trouw zou blijven. (lees hieronder verder)

En dat heeft Lionel Messi onthouden. De Argentijnse superster zette een foto op Instagram waar hij met Neymar en Luis Suárez te zien is. Ondanks de transfer van de Braziliaan zijn de drie blijkbaar nog steeds goede vrienden. "Hij keert terug" luidde het onderschrift bij Messi. Een duidelijke verwijzing naar de eerdere foto die Piqué vorige maand openbaar maakte. De Spanjaard stuurde een foto de wereld in van hem en Neymar met het bijschrift 'hij blijft'.



Wat later sprong ook Neymar mee op de kar. Hij postte een groepsfoto waar ook Piqué en Dani Alves (PSG, ex-Barça) op te zien zijn. Eén woord in het onderschrift: "Vrienden". De foto is genomen op het verjaardagsfeestje van Davi Lucca, de zoon van Neymar.



Smullen geblazen in elk geval voor de Spaanse pers. Die vermoedt in de foto een groepsopstand van de spelers tegen het Barça-bestuur omdat de bobo's zich niet willen neerleggen bij de transfer van Neymar.