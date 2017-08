"Neymar komt terug!": Messi steekt via sociale media de draak met ploegmaat Piqué

Bewerkt door: MH

22/08/17 - 21u37 Bron: ANP

© rv.

Er is al veel te doen geweest rond de transfer van Neymar naar PSG. Nieuwe wending rond de saga: vandaag heeft zijn voormalige club Barcelona laten weten dat de Braziliaan aangeklaagd wordt wegens contractbreuk. Ook de aanloop naar de transfer was woelig. Zo verklaarde Gerard Piqué op 23 juli via Instagram dat Neymar Barcelona trouw zou blijven. (lees hieronder verder)