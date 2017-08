Kroatische voetbalbobo, die verdacht wordt in fraudezaak rond Modric, neergeschoten

Bewerkt door: PL

22/08/17 - 15u20 Bron: dpa

De Kroatische voetbalbobo Zdravko Mamic is vandaag neergeschoten in het Bosnische Tomislavgrad. Mamic liep daarbij een wonde in het onderbeen op, zo maakte de Kroatische staatstelevisie HRT bekend.