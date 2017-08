Vercauteren en Zamalek: D-Day

ODBS/RN/MJR

23/08/17 - 00u00 Bron: Kingfut

Vandaag moet duidelijk worden of Franky Vercauteren de nieuwe trainer wordt van het Egyptische Zamalek. Maandag leek alles in kannen en kruiken en was er een principeakkoord tussen beide partijen maar in de nacht van maandag op dinsdag doken er plots contractperikelen op. Zamalek kwam op de gemaakte afspraken terug en in de nieuwe voorstellen kon Vercauteren zich niet vinden. Gisteren meldde hij de club dat zijn voorwaarden te nemen of te laten waren. Gisterenavond waren de partijen nog steeds aan het onderhandelen en bij het afsluiten van deze krant was een akkoord nog niet bereikt. Vercauteren liet vanuit Rusland weten dat een definitieve beslissing pas deze morgen zal worden genomen. Zamalek legt Vercauteren een contract van één jaar met een jaar optie voor. Zonder werk te zitten hoeft Vercauteren alvast niet te vrezen want intussen hebben zich ook al andere gegadigden gemeld.



Vercauteren had als trainer al KV Mechelen, Anderlecht, de Rode Duivels, Genk, Al Jazira, Sporting Lissabon en Samara onder zijn hoede.