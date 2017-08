Vercauteren staat dicht bij Egyptische topclub Zamalek

ODBS/RN

22/08/17

Frank Vercauteren ligt in polepositie om trainer te worden bij de Egyptische topclub Zamalek. Dat bevestigt bestuurslid Ahmed Mortada Mansour. Vercauteren zelf stelt dat er contacten zijn, maar dat hij nog geen concreet voorstel heeft gekregen. Zamalek zag onderhandelingen met de Roemeen Victor Piturca en de Braziliaan Paulo Autuori afspringen, waardoor onze landgenoot nadrukkelijk in beeld kwam. De twee konden het niet vinden in het jaarsalaris van 935.000 euro dat hen geboden werd en eisten een pak meer. De eigenzinnige Piturca wou zelfs acht assistenten. "Vast en zeker een speciale trainer", aldus Mortado Mansour aan Kingfut.com. De website zegt ook dat Vercauteren zich in Egypte zal laten vergezellen door zijn zoon, die kinesist is, en twee andere assistenten. Vercauteren had als trainer al KV Mechelen, Anderlecht, de Rode Duivels, Genk, Al Jazira, Sporting Lissabon en Samara onder zijn hoede.