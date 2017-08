Sergio Ramos evenaarde record tegen Deportivo, maar daar zal de "beenhouwer van Madrid" niet heel fier op zijn

TLB

video Sergio Ramos in een record rijker. De 31-jarige Spanjaard, op de sociaalnetwerksites geregeld omgedoopt tot de '"beenhouwer van Madrid", kreeg afgelopen weekend tegen Deportivo La Coruña de achttiende rode kaart uit zijn La Liga-carrière onder de neus geduwd. Daarmee klom de centrale verdediger op gelijke hoogte van voormalig Sevilla-verdediger Pablo Alfaro en en Real Zaragoza-legende Xavi Aguado, de twee recordhouders.

1. DE EERSTE: op 18 september 2005 tegen Espanyol Sergio Ramos kreeg de eerste rode kaart uit zijn profcarrière in Barcelona. Dat gebeurde niet in het Camp Nou-stadion van FC Barcelona, maar in het Olympisch Stadion tegen Espanyol. Ramos kreeg in de 61ste minuut zijn eerste gele kaart en in minuut 87 volgde een tweede exemplaar (zie eerste fase in onderstaande video). Het begin van een lange rij.

2. HET OPVALLENDSTE EXEMPLAAR: op 17 februari 2013 tegen Rayo Vallecano In 2013 veranderde Ramos in de competitiematch tegen Rayo Vallecano van de held in de antiheld. De verdediger had de voorsprong van Real in de twaalfde minuut verdubbeld, maar na twintig minuten stond hij wel al onder de douche in Bernabeu. Ramos had eerst geel gepakt voor een professionele fout op Robert Trashorras en nog geen minuut later kreeg hij al zijn tweede geel, voor handspel.

3. DE SMERIGSTE FOUT: op 9 november 2008 tegen Malaga Ramos heeft al enkele bikkelharde overtredingen op zijn kerfstok staan, maar zijn smerigste ingreep dateert ongetwijfeld van 9 november 2009. Tijdens de competitiewedstrijd tegen Malaga ging Ramos toen vol op de borst van Eliseu staan. Ramos excuseerde zich meteen bij de Portugese verdediger, maar de ref stuurde hem toch -terecht- naar de kleedkamer.

4. HET MEEST BESPROKEN EXEMPLAAR: op 23 april 2017 tegen Real Madrid © ap. Tijdens 'El Clasico' van 23 april 2017 ging het licht bij Sergio Ramos dertien minuten voor tijd uit. Bij een 1-2-voorsprong voor Barcelona maakte Messi zich op om richting Real-doel te stomen, maar daar besliste Ramos anders over. De heetgebakerde Spanjaard haalde de 'Vlo', die ontsnapte aan een stevige blessure, snoeihard onderuit en kreeg daarvoor meteen rood van scheidsrechter Alejandro Hernández. Dankzij een schitterende goal van uitgerekend Messi won Barça de match nog met 2-3. Na die treffer toonde de Argentijn ostentatief zijn truitje aan de Real-fans.