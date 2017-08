Opponent Club Brugge start Griekse competitie met zege

Door: redactie

21/08/17 - 08u45

© epa.

Ook AEK Athene kende een geslaagde generale repetitie voor het nakende duel met Club Brugge. Het opende de Griekse Super League met een 2-0-zege tegen Panetolikos. Trainer Chavos, die vijf basisspelers rust gunde, zag hoe Hugo Almeida na 14 minuten een elfmeter in de rechterbenedenhoek mikte. Op het halfuur moest het wel verder met een mannetje minder, nadat diezelfde Almeida rood kreeg. Geheel naar Griekse traditie vlogen ook de bezoekers er fel in. Panetolikos moest net na rust eveneens met tien voort. Zonder indruk te maken verdubbelde AEK een kwartier voor tijd hun voorsprong via Jakob Johansson.