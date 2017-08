Betaalt Man City 300 miljoen voor Lionel Messi, die zijn contract in Barcelona nog steeds niet verlengd heeft?

Lionel Messi heeft zes spelers van Betis Sevilla rond zich. Barcelona won zijn opener in La Liga gisteravond met 2-0. © ap.

Messi had pech tijdens de seizoensopener van Barça: tegen Betis trof hij drie keer de paal. © getty.

Yahoo Sport Frankrijk heeft een transfergerucht van jewelste gepost. Manchester City dat bereid zou zijn de afkoopclausule in het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona te betalen. Het bedrag: 300 miljoen euro. De bron: de Franse journalist Romain Collet-Gaudin. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar in tijden dat Neymar Barcelona inruilt voor PSG voor 222 miljoen euro lijkt er niets onmogelijk. Zeker ook omdat de eigenaar van Man City luistert naar de naam van Sheikh Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten, net als de Qatarese PSG-eigenaar Al-Khelaifi een miljardair.



En vooral omdat Lionel Messi, die eerder deze zomer tot 2021 zou bijtekenen in Barcelona, nog steeds zijn krabbel niet gezet heeft onder dat contract. Op de officiële website van Barça ging dat als volgt: "De overeenkomst wordt een van de komende weken ondertekend, wanneer Messi terugkeert uit vakantie om aan te sluiten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen." Maar vorige week bevestigden de Catalanen dat de deal nog steeds niet officieel is. Misschien slechts een formaliteit, maar wel de reden voor speculaties als zouden Pep Guardiola en de 'Citizens' Messi -net zoals ze dat met Arsenal-contractrebel Alexis Sanchez doen- het hof maken.