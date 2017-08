Camp Nou eert slachtoffers met indrukwekkende minuut stilte én vlotte overwinning, ook Real mist opener niet

Door: redactie

21/08/17 - 00u05 Bron: AD.nl en Belga

© afp.

De spelers van FC Barcelona en Real Betis hebben voorafgaand aan hun eerste competitieduel een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen op de Ramblas en Cambrils, waarbij in totaal 14 doden vielen. De spelers van FC Barcelona droegen bovendien niet hun namen op de achterkant van hun shirt, maar slechts het woord 'Barcelona' stond boven hun rugnummer. De harde kern van FC Barcelona was bovendien volledig in het zwart gekleed bij het duel. Maar dat was niet de enige manier waarop Barcelona de slachtoffers eerde. Messi en co haalden het namelijk met 0-2 van Real Betis. Alin Tosca zette de thuisploeg iets voorbij het halfuur met een owngoal ongewild op voorsprong, waarna Sergi Roberto de eindstand binnenwerkte. Twee maal was Gerard Deulofeu de aangever van dienst. Superster Lionel Messi - zonder maatje Luis Suarez - gaf het beste van zichzelf maar kende een hoogst ongelukkige afwerking. Hij verwende het publiek, maar trof drie maal het doelhout. Na een week in mineur evenwel een goede start van het seizoen voor de Blaugrana.

Ook Real wint openingswedstrijd

Net als de grote titelconcurrent is ook De Koninklijke met een driepunter aan het nieuwe seizoen begonnen. Voor de eerste competitiewedstrijd in La Liga kon het tegen Deportivo La Coruna geen beroep doen op de geschorste Cristiano Ronaldo, maar ook zonder de Portugees heeft de Spaanse landskampioen nog voldoende kwaliteit in de selectie zitten. Gareth Bale opende de score na twintig minuten, toen Karim Benzema hem met een gelukje kon bedienen. Zeven minuten later was het stofzuiger Casemiro die een voorzet van Marcelo kon binnentikken. In de tweede helft deed Real er nog één doelpuntje bij via Toni Kroos, de assist was van Bale. In het absolute slot van de wedstrijd was er wel nog wat animo te beleven toen Deportivo-spits Florian Andone een strafschop mistte en Sergio Ramos nog uitgesloten werd met zijn tweede gele kaart van de avond wegens een elleboogstoot.



Zakaria Bakkali kende geen gelukkig debuut voor Deportivo, aan wie hij door Valencia dit seizoen uitgeleend wordt. Hij incasseerde na 24 minuten een gele kaart en werd als eerste gewisseld na 55 minuten.