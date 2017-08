Frustraties bij Carrasco, die meteen punten laat liggen met Atletico Madrid

YP

19/08/17 - 23u24 Bron: Belga

© getty.

Atletico Madrid heeft vanavond meteen punten laten ligen op de openingsspeeldag van de Spaanse Primera Division. Op bezoek bij promovendus Girona speelde het 2-2 gelijk.

© getty.

Na 25 minuten stond een verrassende 2-0 tussenstand op het bord na twee doelpunten van de Uruguayaan Christian Stuani (22., 25.). Onze landgenoot Yannick Carrasco incasseerde prompt een gele kaart voor een gefrustreerde reactie. Na de pauze maakte sterspeler Antoine Griezmann het zijn team nog wat moeilijker toen hij eerst een gele kaart kreeg voor een schwalbe en meteen erna nog een tweede voor protest. Toch slaagde Atletico er nog in een punt te redden na doelpunten van Angel Correa (78.) en José Maria Giménez (85.) in het slotkwartier. Carrasco speelde de volledige wedstrijd.



Kampioen Real Madrid en vicekampioen FC Barcelona beginnen morgen aan de competitie. Barcelona speelt om 20u15 in Camp Nou tegen Real Betis en Real Madrid gaat om 22u15 op bezoek bij Deportivo La Coruna, het team van Zakaria Bakkali.