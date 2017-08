Meunier over racisme in het voetbal: "Het lijkt of we opnieuw in het stenen tijdperk leven"

Door: redactie

"Suck my dick'" riep de supporter van Marseille en hij begon op de tribune te masturberen. Op het veld wist Thomas Meunier (25) niet wat hij zag. "Niemand riep die vent tot de orde. Er zijn geen grenzen meer." En dat stoort de verdediger van Paris Saint-Germain, vertelde hij in een interview met De Morgen.

Thomas Meunier stond in een uitgebreid interview in De Morgen stil bij de problemen van deze tijd. De 25-jarige Rode Duivel ziet in de hedendaagse samenleving wel meerdere dingen foutlopen en trekt in een gesprek met collega Rik Van Puymbroeck aan de alarmbel.



"De wereld waarin we leven, vind ik wel een catastrofe", zegt hij dan. "De mentaliteit van veel mensen vind ik verschrikkelijk. Als ik alleen naar het voetbal kijk... Het pessimisme en de kritiek en de haat die je als speler naar je hoofd krijgt. En hoe supporters onderling met elkaar omgaan. Het lijkt wel of we terug in het stenen tijdperk leven. Het is aberrant."



'Suck my dick'

"Tijdens de opwarming in Marseille stak een supporter plots zijn broek af en voor onze ogen begon hij te masturberen. 'Suck my dick', riep hij. En dat vindt men blijkbaar 'normaal'. De mensen die rond hem stonden, lachten. Niemand riep die vent tot de orde en zei: 'Zal het wel een beetje gaan?' Er zijn geen grenzen meer aan het fatsoen, het leek banaal te zijn."



Toch zie je voor en tijdens en na elke Champions League-wedstrijd de 'Say no to racism'-reclames van de UEFA. Met topvoetballers. "Volgens mij werken ze niet", denkt Meunier. "Je kunt zoveel slogans op de muur schilderen als je wilt, maar als een kind bij zijn vader in de auto zit en die hoort hem 'sale noir' of 'sale arabe' roepen, dan dienen die slogans tot niks. Kinderen reproduceren het slechte voorbeeld. Facebook en Instagram, begonnen als ontspanning, hebben een monopolie verworven en bemoeilijken de opvoeding.



"Anitracismecampagnes zijn niet de oplossing"

"Ik ben zelf ook actief op Twitter en ik hou van communicatie. Maar onlangs postte ik eens iets over politiek en ik kreeg ze meteen over mij heen: 'Voetbal en hou verder je mond.' Blijkbaar heb ik dus geen recht op een eigen opinie. Daarom zeg ik dat we in een pessimistische wereld beland zijn. De antiracismecampagnes zijn natuurlijk goed en je moet ze maken tegen xenofobie. Maar dé oplossing zijn ze niet. Die zal van onszelf moeten komen. Alleen vallen mensen vandaag zo snel terug op geweld. Het is blijkbaar veel gemakkelijker iemand te beledigen dan iemand de hand te schudden. Er is een algemeen gevoel van negativisme ontstaan dat ik niet kan begrijpen."