Belgische verdediger zet zichzelf compléét voor schut wanneer hij dit gebaar bovenhaalt na smerige schop

19/08/17

De 26-jarige Belgische linksachter Marvin Peersman heeft gisteravond geen te beste beurt gemaakt. Tijdens het duel in de Nederlandse tweede klasse tussen Jong Ajax en Cambuur eiste onze landgenoot in de toegevoegde tijd (en bij een 1-2-voorsprong voor de Amsterdammers) in negatieve zin de hoofdrol op. De gefrustreerde verdediger gaf Jong Ajax-winger en doelpuntenmaker Mateo Cassierra een smerige schop op het scheenbeen en hij kreeg daarvoor terecht rood.



Vervolgens bombardeerde Peersman zichzelf nog wat meer tot 'schlemiel van de avond' door de vermoorde onschuld te spelen en aan te geven dat hij de bal had gespeeld. De scheidsrechter trapte er niet in en de linksachter mocht gaan douchen. Jong Ajax liet de 1-2-voorsprong ook niet meer glippen.