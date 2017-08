Ontketend Real Madrid wint ook return tegen Barça en verovert zevende prijs in anderhalf jaar tijd

Manu Henry

17/08/17 - 00u48

Asensio (r) toonde alweer zijn klasse met een héérlijke knal van afstand © photo news.

Real Madrid heeft er een trofee in de al imposante prijzenkast bij. Na de heenwedstrijd (1-3) won 'De Koninklijke' vanavond ook de terugwedstrijd in het eigen Bernabéu tegen een teleurstellend Barcelona: 2-0. Coach Zinédine Zidane pakt zo zijn zevende prijs in amper anderhalf jaar tijd. Na de triomf in de Europese Supercup al de tweede prijs dit seizoen. Dan is enkel respect op zijn plaats.