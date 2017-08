Sigurdsson stoot Lukaku van de troon als duurste Everton-transfer

kv

16/08/17 - 03u00 Bron: Belga

Gylfi Sigurdsson © getty.

Gylfi Sigurdsson verlaat de Welshe club Swansea voor Everton. Manager Ronald Koeman ziet in de IJslander de vervanger voor Ross Barkley die aanstuurt op een vertrek. De club uit Liverpool zou 45 miljoen pond (net geen 50 miljoen euro) neertellen voor de 27-jarige middenvelder. Dat brengen de Britse media gisteravond laat naar buiten.

Sigurdsson wordt de duurste inkomende transfer voor Everton en neemt zo de plaats in van Romelu Lukaku, die in 2014 van Chelsea naar Goodison Park trok voor 31,8 miljoen pond. Die transfer legde de Toffees overigens geen windeieren want onze landgenoot werd deze zomer verkocht aan Manchester United voor 75 miljoen pond.



Het is al een drukke tranferperiode geweest voor het team in Merseyside. Kevin Mirallas zag dan wel Lukaku en dinsdag nog Gareth Barry vertrekken, met de komst van onder meer doelman Jordan Pickford, Nederlander Davy Klaassen en de terugkeer van Wayne Rooney werd er stevig ingekocht door Koeman.



Sigurdsson begon zijn professionele voetbalcarrière in Engeland bij Reading. Na een Duits avontuur bij Hoffenheim keerde de IJslander terug naar het Verenigd Koninkrijk om vervolgens voor Swansea, Tottenham en opnieuw Swansea uit te komen. Met negen doelpunten en dertien assists had de middenvelder vorig seizoen geen onaardig aandeel in het behoud van Swansea in de Premier League.



Hij was een van de belangrijkste spelers voor de IJslandse nationale ploeg die vorige zomer in Frankrijk voor het eerst aantrad op een groot voetbaltoernooi.