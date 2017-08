Dimata scoort eerste goal voor Wolfsburg in oefenwedstrijd

Bewerkt door: XC

14/08/17 - 21u24 Bron: Belga

© Twitter Wolfsburg.

Landry Dimata heeft in een oefenwedstrijd zijn eerste goal voor VfL Wolfsburg gemaakt. Tegen VfV 06 Hildesheim, een team uit de Regionalliga Nord - de regionale vierde klasse in Duitsland - won Wolfsburg met 6-0.

Gisteren won Wolfsburg in de DfB Pokal nog met 0-1 bij een ander team uit de Regionalliga Nord, Norderstedt. Dimata bleef toen op de bank, maar mocht vandaag met de andere invallers wel spelen tegen Hildesheim. Koen Casteels, zondag wel onder de lat, kreeg rust.



Ntep (13.) en Osimhen (29.) brachten de Wolven nog voor het halfuur op een dubbele voorsprong, waarna Dimata er in de 37ste minuut 3-0 van maakte. De spits dribbelde voorbij de doelman van de tegenstander en legde de bal vervolgens in het lege doel. Ziegele (41.), een eigen doelpunt (80.) en opnieuw Osimhen (87.) zorgden uiteindelijk voor de 6-0-eindstand.