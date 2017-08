Celta Vigo-spits John Guidetti breekt sleutelbeen

Door: redactie

14/08/17 - 09u21 Bron: Belga

John Guidetti in duel met Fazio in de oefenmatch tegen AS Roma van zondagavond. © getty.

Celta de Vigo zal het seizoensbegin zonder aanvaller John Guidetti moeten aansnijden. De Zweedse international heeft zondag in een oefenduel tegen AS Roma zijn rechtersleutelbeen gebroken.