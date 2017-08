Mboyo duikt met contractverlenging op uit de Sionse vergetelheid

DM

12/08/17 - 11u33

Voor wie zich nog afvroeg hoe het met Ilombe Mboyo zou zijn, valt er vandaag nieuws te rapen. De Belg van Congolese afkomst heeft in Sion zijn contract verlengd voor twee jaar. Het nieuws raakte bekend via makelaar Fouad Ben Kouider.



Opvallend, gezien de weinig tot de verbeelding sprekende prestaties van de aanvaller in Zwitserland. Vorig seizoen was Mboyo nog een half jaar op uitleenbasis actief bij Cercle Brugge. Maar ook daar kon de ex-spits van onder meer Kortrijk, Gent en Genk zich niet herlanceren.