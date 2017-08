PSG laat Neymar de klok rond bewaken en spaart kosten noch moeite om hem nu al tevreden te houden

Dries Mombert

Neymar mag dan wel nog geen minuut gespeeld hebben voor PSG, toch doet de Franse topclub er alles aan om zijn Braziliaanse recordtransfer te soigneren. Zo investeren de Parijzenaars in een luxueuze verblijfplaats voor de aanvaller en laten ze hem ook de klok rond bewaken door een speciaal ingehuurde veiligheidsfirma.

Beveiligingsfirma en sterrenhotel

In het Camp des Loges, het trainingscentrum van de Parijse club, is de bewaking zowaar verdubbeld. Ondanks de aanwezigheid van andere sterren als Cavani, Dani Alves en onze eigenste Thomas Meunier wil PSG nu de klok rond bewaking voorzien rond de oefenvelden.



Bovendien krijgt Neymar een speciaal ingehuurde groep beveiligingsmensen tot zijn beschikking. Dit legertje bewakers staat dag en nacht paraat en moet de Braziliaan volgens een interne bron bij de club helpen bij "een snelle en voorspoedige integratie".



Ook het verblijf van Neymar is geen kattenpis. De ex-Barcelona-speler vertoeft dezer dagen in het Hotel Royal Monceau. Ergens in het 8ste arrondissement van Parijs wordt de Braziliaan dagelijks wakker in een stulpje waar PSG meer dan 1.000 euro per nacht voor betaalt.



Het Monceau herbergde eerder al Céline Dion en Madonna en heeft dus wel een bepaalde reputatie hoog te houden als het op luxueuze sterrenverblijven aankomt. Het hotel beschikt zelfs over drie restaurants, waaronder één Italiaans sterrenrestaurant.



Nog steeds geen transferbewijs

U leest het dus al, Neymar komt niets tekort in Parijs. Al blijft het wel wachten op de nodige documenten om dit weekend een eerste keer voor PSG aan te treden in de competitiewedstrijd tegen Guingamp. De Parijzenaars kregen nog altijd geen internationaal transferbewijs doorgestuurd van FC Barcelona en zonder dat bewijs is Neymar nog steeds verplicht om vanop de tribunes toe te kijken.