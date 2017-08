Brighton & Hove Albion, de nieuwe ploeg van Izquierdo: richting top met dank aan profpokeraar

Kristof Terreur

11/08/17 - 06u00

Tony Bloom (links) viert na de promotie van zijn team. © photo news.

Twintig jaar geleden flirtte Brighton & Hove Albion met een faillissement. Poker- en gokverdiensten hielpen de kustclub er bovenop.

Daar zijn 'The Seagulls' weer. De meeuwen. Na 34 jaar afwezigheid in de hoogste klasse hoopt de club uit de populairste badstad van Groot-Brittannië de Premier League op te kunnen fleuren. Brighton is één van de degradatiekandidaten, maar dat zal niet gebeuren zonder een gevecht. In 1997 stond 'BHAFC' op één doelpunt van de degradatie uit de nationale voetbalafdelingen. En erger nog: financieel stond het water aan de lippen. De verkoop van het stadion bood een eerste reddingsboei. De jaren nadien was het eindjes aan mekaar knopen.



Pas toen voormalig profpokeraar Tony Bloom in 2009 zijn intrede deed, mocht Brighton beginnen te dromen. De eigenaar van gokbedrijf PremierBet pompte de voorbije jaren meer dan 300 miljoen in de club. Niet alleen in de spelersgroep. Hij investeerde in hypermodern jeugdcomplex en bouwde ook de jeugdacademie uit. Qua accommodaties kan Brighton wedijveren met de top.