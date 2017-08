Payet zeker twee weken out met hamstringblessure

YP

8/08/17 - 12u31 Bron: Belga

Olympique Marseille-sterspeler Dimitri Payet staat minimum twee weken aan de kant wegens een hamstringblessure. Dat heeft l'OM vandaag op Twitter bekendgemaakt.

De 30-jarige vleugelspeler blesseerde zich zondag op de eerste speeldag in de Ligue 1 in de thuiswedstrijd tegen Dijon (3-0 zege). Payet werd bij de rust gewisseld.



Marseille moet het in de twee komende competitiewedstrijden, uit bij FC Nantes (12/08) en thuis tegen Angers (19/08) zonder zijn aanvoerder stellen. De Franse international mist eveneens op bezoek bij het Sloveense NK Domzale (17/08) de heenmatch van de play-offronde van de Europa League. In de vorige ronde schakelde de Zuid-Franse topclub donderdag KV Oostende uit.