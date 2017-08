Barcelona wint emotionele partij tegen Chapecoense, Vermaelen verliest rugnummer

DM

FC Barcelona heeft in het eigen Camp Nou Chapecoense geklopt. De blaugrana's waren met 5-0 een maatje te groot voor de Braziliaanse ploeg, maar de wedstrijd stond vooral in het teken van de vliegtuigtragedie die 'Chape' begin dit jaar te verwerken kreeg. Opvallende voetnoot, Thomas Vermaelen verloor zijn rugnummer bij Barcelona.

Voor de jaarlijkse Trofeu Joan Gamper nodigede Barcelona dit jaar het Braziliaanse Chapecoense uit. De ploeg werd begin dit jaar getroffen door een vliegtuigramp waarbij bijna de hele spelerskern het leven liet. Van de 77 aanwezigen in het vliegtuig overleefden amper zes mensen de crash.



Onder die zes ook drie voetballers van de Braziliaanse ploeg. Zij kregen aan het begin van de partij in Camp Nou een pakkend eerbetoon, terwijl ook Barça-kapitein Andres Iniesta even het woord nam.



De wedstrijd zelf had weinig om het lijf voor Barcelona. Rakitic, Busquets, Messi, Luis en Denis Suarez zorgden voor de 5-0 forfaitcijfers. Aan het slot van de partij miste Paco Alcacer ook nog een penalty.



In de marge van de wedstrijd bleek ook dat Thomas Vermaelen zijn rugnummer bij Barcelona is kwijtgespeeld. Een teken aan de wand voor een op handen zijnd vertrek?