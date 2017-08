Fans maken het bont in Turkse Supercup en gooien met knipmes, beide clubs moeten sancties vrezen

Bewerkt door: MH

7/08/17 - 14u43 Bron: Belga

© photo news.

video Konyaspor heeft gisteren de Turkse Supercup gewonnen. In het traditionele duel voor het seizoen tussen de Bekerwinnaar en landskampioen Besiktas haalde Konyaspor het in Samsun met 2-1.

Konyaspor, vorig seizoen nog tegenstander van AA Gent in de groepsfase van de Europa League, kwam na 33 minuten op voorsprong via Abdou Traoré, Cenk Tosun bracht de club uit Istanboel in de 77e minuut langszij. De wedstrijd leek op verlengingen af te stevenen, totdat de bal in de blessuretijd op de stip ging. Nejc Skubic faalde niet en bezorgde Konyaspor zo de Supercup.



Beide clubs moeten echter sancties vrezen van de Turkse bond (TFF) voor de onregelmatigheden met de supporters in het slot van de wedstrijd. Op televisiebeelden is te zien hoe fans projectielen op het veld gooiden, Besiktas-ster Ricardo Quaresma raapte daarbij een knipmes op van het veld en overhandigde het wapen vervolgens aan de scheidsrechter. De wedstrijd moest stilgelegd worden en na het laatste fluitsignaal volgde ook nog eens een bestorming van het veld.