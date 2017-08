Arsenal klopt Chelsea om Community Shield na strafschopmisser van Thibaut Courtois

Bewerkt door: MH

6/08/17 - 17u30 Bron: Belga

© getty.

Arsenal heeft vandaag de Engelse Supercup gewonnen. De FA Cup-winnaar klopte op Wembley landskampioen Chelsea na strafschoppen met 4-1, nadat het na negentig minuten 1-1 stond. Thibaut Courtois miste voor Chelsea zijn penalty.

De match brak pas open bij de start van de tweede helft, toen Moses (46.) Chelsea na een slecht weggewerkte corner op voorsprong knalde. 'The Blues' leken het te gaan halen, maar de rode kaart van Pedro tien minuten voor tijd, voor een tackle op Elneny, gaf Arsenal nieuwe hoop. Kolasinac (82.) verzilverde niet veel later de manmeersituatie, toen de invaller een vrije trap binnenkopte en zo de 1-1 op het bord zette.



Na negentig minuten volgden onmiddellijk strafschoppen. Na missers van Courtois, die loeihard over pegelde, en miljoenenaankoop Morata won Arsenal de penaltyreeks met 4-1.



Courtois keepte de hele match bij Chelsea, terwijl Michy Batshuayi in de basis mocht beginnen en na 74 minuten naar de kant werd gehaald voor aanwinst Alvaro Morata. Charly Musonda jr. viel zeven minuten voor tijd in bij de landskampioen, bij wie Eden Hazard, die herstelt van zijn enkelblessure, ontbrak.