Laurent Ciman wint met Montréal, Roland Lamah gaat onderuit met Dallas

6/08/17

© ap.

Montréal Impact heeft zaterdag in de Major League Soccer (MLS), de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie, Orlando City geklopt met 2-1. Laurent Ciman stond bij Montréal de hele partij in het hart van de verdediging.

Larin (12.) zette Orlando op voorsprong, maar via treffers van Piatti (48., op penalty) en Jackson-Hamel (84.) pakte Montréal alsnog de drie punten.



FC Dallas verloor op bezoek bij Philadelphia Union met 3-1. Sapong (12. en 68.) en Ilson (22) scoorden voor de thuisploeg, terwijl Barrios (90.+2) in het slot milderde voor Dallas. Bij de bezoekers maakte Roland Lamah de hele match vol.



Montréal (27 punten) stijgt dankzij zijn overwinning naar de negende plaats (op elf) in de Eastern Conference. In de Western Conference staat Dallas (34 punten) derde.