Bayern München verovert zevende Duitse Super Cup

Door: redactie

5/08/17 - 23u45

Bayern München heeft Borussia Dortmund in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Duitse Bundesliga een eerste dreun toegediend. De Duitse Rekordmeister veroverde op het veld van Dortmund zijn zevende Duitse Super Cup na strafschoppen.

Nadat Robert Lewandowski (18.) de openingstreffer van Christian Pulisic (12.) had uitgewist, leek Dortmund in het eigen Signal-Iduna-Park dankzij de treffer van Pierre-Emerick Aubameyang (71.) zijn eerste trofee van het seizoen in de lucht te gaan steken. Toch kwam Bayern nog langszij na een ongelukkige own goal van Lukasz Piszczek (88.).



In de strafschoppenreeks liet de landskampioen de eerste steek vallen, maar dankzij de reddingen van doelman Sven Ulreich op de schoten van Sebastian Rode en Bartra mocht Bayern alsnog zijn zevende Super Cup in ontvangst nemen. Kersvers Dortmund-trainer Peter Bosz grijpt naast de zesde Super Cup voor de Borussen.



Beide teams stonden al voor de vijfde keer in zes edities tegenover elkaar.