Ambitieus Fulham, met invaller Odoi, opent seizoen met puntendeling

Fulham, de Engelse tweedeklasser van Denis Odoi en Ibrahima Cissé, heeft het nieuwe seizoen in het Championship ingezet met een 1-1 gelijkspel tegen Norwich City.

In het Londense Craven Cottage leek een own goal van Russell Martin (25.) het verschil te gaan maken. In de slotfase scoorde Nelson Oliveira de gelijkmaker. Ibrahima Cissé, die tijdens de zomer overkwam van Standard, kwam op het uur tussen de lijnen. Denis Odoi, die nog steeds op weg lijkt naar AA Gent, viel in de 69e minuut in.



In het Schotse Premiership opende titelverdediger Celtic het seizoen met een klinkende 4-1 overwinning tegen Hearts. De Hoops speelden zonder Rode Duivel Dedryck Boyata, die out is met een knieblessure.