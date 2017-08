Pech voor Vermaelen: Rode Duivel valt uit met beenblessure

DM

5/08/17 - 14u46 Bron: Belga

© getty.

Thomas Vermaelen heeft deze morgen niet kunnen trainen bij Barcelona. De Rode Duivel moest gisteravond in een oefenwedstrijd van Barça tegen Gimnastic Tarragona na nauwelijks twaalf minuten het veld verlaten met een linkerbeenblessure.

Vermaelen, die de voorbije dagen nadrukkelijk met een uitleenbeurt aan Anderlecht in verband werd gebracht, werd behandeld door de medische staf van de Blaugrana, maar kon uiteindelijk op eigen kracht het veld verlaten.



De Rode Duivel zag vorig seizoen een groot deel van zijn seizoen bij AS Roma in het water vallen door een liesblessure. Ook in de seizoenen ervoor stond Vermaelen geregeld aan de kant met fysieke ongemakken.