N€ymar: de melkkoe van zijn vader die tot de laatste druppel wordt uitgemolken

Globaal supersterrendom is altijd het doel geweest. Rijker dan Ronaldo, invloedrijker dan Beckham. Zoals een boer die de prijs van zijn oogst onderhandelt voor hij heeft gezaaid, zo perste Neymar Sr. het maximum uit opbodspelletjes en gegoochel met rechten. Dissectie van de melkkoe Neymar Jr. (25): eerst merk, dan pas voetballer.

17 augustus 2010. Hoofdkantoor Banco Santander, São Paulo. In één van de vergaderzalen knipt Luis Álvaro de Oliveira, voorzitter van Santos FC, het licht uit. Hij wijst naar het scherm op de muur. Op de eerste dia van het 'Neymarproject' verschijnt in beeld een lege stoel. De aanwezigen, ook vader Neymar Pai, kijken mekaar vol ongeloof aan. "Wat is dit?", roept Neymar Sr. "We zijn hier om over contracten te praten. Over geld. Wat heeft dat in godsnaam te maken met een lege stoel?"



De aap komt snel uit de mouw. "Dit", zegt de voorzitter van Santos, "dit is de stoel van het grote nationale sportidool. Een zetel die leeg is sinds Ayrton Senna van ons is heengegaan. Tennisser Gustavo Kuerten had er bijna in plaats genomen. Ronaldo vertrok al op zijn zeventiende naar Europa. De stoel is leeg. Als je zoon het aanbod van Chelsea naast zich neerlegt en bij Santos blijft, is dat de eerste stap in de richting van deze stoel."



Het is een laatste, alles-of-nietsoffensief van Santos om zijn achttienjarige supertalent langer in Brazilië te houden. Op het faxtoestel ligt er een bod van 30 miljoen euro. Er is paniek in de tent. Niet voor het eerst, niet voor het laatst. Neymars makelaar Wagner Ribeiro, de man die Robinho op zijn 21ste naar Real Madrid loodste, heeft geen te beste reputatie. Maar vooral Neymar Sr, destijds mislukt als profvoetballer, laat zich kennen door zijn mercantiel geestje. Terwijl zijn zoon onbezorgd voetbalt, heeft hij zijn jacht op de miljoenen ingezet.



