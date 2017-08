"Worth every penny": Chef Voetbal Stephan Keygnaert over de waanzinnige deal

Stephan Keygnaert

220 miljoen euro. Het is en blijft een waanzinning bedrag voor een voetballer. Toch vindt onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert dat Neymar elke cent waard is in de miljoenendeal die Paris Saint-Germain op tafel wil leggen voor de speler van Barcelona. En hier is waarom.

"'Se queda', 'Hij blijft', postte Barcelona-speler Gerard Piqué afgelopen week op zijn Instagram-account. Piqué vergiste zich. 'Se va', 'Hij gaat weg.' Voor 220 miljoen euro. Er is veel verontwaardiging over de nakende transfer van Neymar Jr. naar Paris Saint-Germain. Vreemd. De prijs die PSG betaalt voor Neymar is nochtans marktcomform - zelfs nog iéts goedkoper. In januari berekende een wetenschappelijk onderzoek van CIES Football Observatory op basis van diverse parameters dat Neymar, 25 jaar oud, 246,8 miljoen euro waard is. Maar ook gezond voetbalverstand begrijpt dat onze Braziliaanse vriend, afgezet tegen de 120 miljoen euro voor de húidige duurste voetballer ter wereld, Paul Pogba, veel méér waard is. Neymar? Worth every penny."



