Liverpool, met invaller Origi, na penalty's ten onder in finale Audi Cup

Invaller Divock Origi is er met Liverpool niet in geslaagd de finale van de Audi Cup te winnen. Liverpool verloor, zonder Simon Mignolet in doel, na penalty's van Atletico Madrid, waar Yannick Carrasco niet in actie kwam.



In de finale van de Audi Cup opende Bare de score voor de Madrilenen, Firmino maakte in het slot gelijk met een strafschop. Origi was in tussentijd ingevallen en benutte na de reguliere speeltijd zijn penalty. Zijn ploegmaat Henderson miste echter de zijne, en zo was Atletico Madrid eindwinnaar van het begeerde voorbereidingstoernooi.