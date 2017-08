Will's still on fire: Grigg legt vijf rozen in het mandje binnen het halfuur

DM

2/08/17 - 15u20

Goed één jaar geleden was de zomerhit niet afkomstig van Enrique Iglesias, Christoff of andere Milows, maar van de trouwe supportersclan van Wigan. Met "Will Grigg's on fire" zongen de fans hun Noord-Ierse spits de eeuwigheid in en dat blijkt nu nog eens meer dan terecht.

Grigg mocht op het EK in Frankrijk dan wel geen minuut tussen de lijnen staan, de Noord-Ier maakte zich al voor het toernooi onsterfelijk met wellicht het meest gehypete supperterslied van het afgelopen jaar.



De held uit "Will Grigg's on fire" laat nu opnieuw van zich horen en deed gisteren in een duel tegen amateurclub Chorley FC zijn naam nog eens alle eer aan.



De Noord-Ier potte in de met 14-0 gewonnen wedstrijd niet minder dan vijf doelpunten binnen de 25 minuten. Grigg viel na de rust in bij een 8-0-tussenstand en toonde meteen waar voor zijn geld.



Will Grigg is dus still on fire, al kan dat niet echt gezegd worden van Wigan. De Engelse club degradeerde afgelopen seizoen uit de Championship en is nu dus aan herbronning toe in de Engelse derde klasse. Benieuwd of Will Grigg ook daar nog eens zijn beste kunnen kan tonen...