Shirt van legendarische Totti nu ook vereeuwigd in de ruimte

Door: redactie

2/08/17 - 13u06

© AS Roma.

Het allerlaatste AS Roma-shirt dat Francesco Totti heeft gedragen als speler van de Romeinse club is gisteravond de ruimte ingeschoten.

Totti droeg het shirt tijdens zijn laatste duel voor AS Roma op 28 mei. Naar aanleiding van zijn afscheid zei AS Roma dat zijn shirt vereeuwigd moest worden in de ruimte. Een mooi gebaar vond Totti en het Italiaans ruimtevaartbedrijf Avio, voegde de daad bij het woord.



Ze hebben het shirt samen met de raket Vega gelanceerd in Frans-Guyana. De satelliet is in een baan om de Aarde gebracht en zal de klimaatverandering in kaart proberen te brengen. Totti debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van AS Roma, waarvoor hij in 786 optredens 307 keer scoorde. De 40-jarige Italiaan werd eenmaal kampioen met zijn club en won twee keer de nationale beker.