Gaat u zitten (maar val niet achterover): de meest memorabele kunstjes die Neymar tot dusver flikte

Manu Henry

2/08/17 - 15u55

video Het voorbeeld van een speler waarvoor je naar het stadion komt. Neymar is nog altijd maar 25 lentes jong, maar het parcours dat de Braziliaanse balvirtuoos tot dusver aflegde, is er een om U tegen te zeggen. Wij lijstten voor u alvast enkele memorabele acties uit zijn nog jonge carrière op. Gaat u zitten en geniet mee.

Dé man op de Olympische Spelen, revanche tegen Duitsland Het WK 2014 in eigen land liep voor hem op een sisser af. Een geblesseerde Neymar verliet met tranen in de ogen het speltoneel in de achtste finales tegen Colombia. Twee jaar later ontpopte Neymar zich op de Olympische Spelen in Rio wél tot grote held. Het dribbelwonder scoorde niet alleen twee pareltjes op vrijschop, hij nam ook de beslissende strafschop voor zijn rekening in de finale tegen Duitsland.

6-1! "Hoeveel is 't?", grapte Marc Degryse, nadat Peter Morren helemaal gek werd bij de 6-1 tegen PSG. Wie herinnert het zich niet? Het was dé grootste 'remontada' in de geschiedenis van de Champions League. Natuurlijk had Neymar een groot aandeel in de onwaarschijnlijke ommekeer. De 4-1 schilderde hij haarfijn vanop vrije trap in de winkelhaak, de 5-1 lukte hij vanop de stip. In de absolute slotseconden barstte Camp Nou helemaal uit zijn voegen dankzij Sergi Roberto - na een héérlijke assist van, jawel, Neymar.

Eén van zijn laatste kunstjes: Neymar rolt Juve-defensie op Het was één van zijn laatste kunstjes in het shirt van Barcelona, daar heeft het althans alle schijn van. Vorige week zette Neymar de verdediging van Juventus - toch niet van de minste - helemaal voor schut. Dat overigens tot tweemaal toe. Vooral zijn tweede treffer gooide weer hoge ogen.