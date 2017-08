Wordt opstapclausule van 222 miljoen in contract Neymar ongeldig verklaard?

Kristof Terreur

2/08/17 - 07u02

Leterme waarschuwt PSG, maar kan niks doen. © PHOTO NEWS.

De transfer van 222 miljoen laat op zich wachten. Berichten over medische testen bleken voorbarig. Gisteravond omstreeks 21u landde een vlucht van Emirates Airways In Barcelona. Stapte van boord: Neymar Jr., met koptelefoon op de oren. FC Barcelona en de Spaanse Profliga, die overweegt om de clausule ongeldig te laten verklaren, spelen het spel keihard.

© getty.

Irritaties borrelen op. Ook Barcelona pokert nu mee. De Catalaanse club liet een premie van 26 miljoen euro, die aan (pa) Neymar was beloofd bij zijn contractverlenging in oktober, preventief blokkeren. Normaal zou de loyaliteitsbonus gisteren moeten worden gestort als Neymar na 31 juli nog bij Barcelona zou spelen. Een kwestie van interpretatie. Barça weet dat Neymar persoonlijk rond is met PSG en dat de Franse club het wereldrecord van Pogba (105 miljoen euro) wil verpletteren. Hoog spel. Vader en manager Neymar Sr. is verontwaardigd over de handelswijze. Topadvocaten buigen zich over het dossier. Een juridische strijd dreigt.



Ook de Spaanse Profliga roert zich. Volgens Sport overweegt ze de opstapclausule in Neymars contract ongeldig te laten verklaren, wegens zijn premiedispuut met Barcelona. En ook omdat ze PSG ervan verdenkt de regels van de Financial Fair Play (FFP) te overtreden. Directeurs van Barcelona riepen de UEFA de voorbije dagen ook op om de transfer grondig te onderzoeken. Er gaan verhalen over ongure constructies via Qatar - PSG is immers in handen van een Qatarees fonds.