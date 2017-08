Bayern krijgt in eigen huis flink pak rammel van Liverpool (0-3)

Door: redactie

1/08/17 - 22u57 Bron: ANP

© afp.

Bayern München heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer een zware nederlaag moeten incasseren. De Duitse topclub ging vandaag voor eigen publiek in de Allianz Arena met 3-0 onderuit tegen Liverpool. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti verloor afgelopen maand in Azië ook al met grote cijfers van AC Milan (0-4).

© epa. © afp.

Arjen Robben ontbrak in de selectie van Bayern München, hoewel de aanvoerder van Oranje hersteld is van de kuitblessure die hij gedurende de vakantie opliep bij een potje tennissen. De aanvaller krijgt vermoedelijk woensdag wel speeltijd tijdens de tweede wedstrijd op het toernooi om de Audi Cup, tegen Napoli. De Italianen verloren dinsdag in de halve finale van Atlético Madrid (1-2).



Sadio Mané opende al vroeg de score in München. De snelle Senegalees leidde tien minuten voor rust ook de 0-2 van Mohamed Salah in. Daniel Sturridge deed Bayern München in de slotfase nog meer pijn met een doeltreffend lobje over doelman Sven Ulreich. Sturridge moest zijn treffer wel bekopen met een blessure.



Bij Bayern München viel middenvelder Thiago al vroeg geblesseerd uit, kort voor tijd gevolgd door David Alaba. Over vier dagen opent de ploeg van Ancelotti het seizoen met de wedstrijd om de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund. Ook de formatie van de nieuwe trainer Peter Bosz beleeft een moeizame voorbereiding. Dortmund incasseerde vandaag tegen Atalanta (0-1) de tweede nederlaag op rij, de derde al van de oefencampagne.