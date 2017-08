Carrasco en Atlético winnen van Napoli, Mertens incasseert doodschop

XC

video Op de vijfde editie van de Audi Cup in de Allianz Arena in het Duitse München heeft het Atlético Madrid van Yannick Carrasco zich deze avond geplaatst voor de finale dankzij een 2-1-zege tegen het Napoli van zijn collega-Rode Duivel Dries Mertens.

Nadat Arek Milik voor de pauze nog een strafschop gemist had, zette José Callejon de Napolitanen in de 56ste minuut op voorsprong. Lang konden ze daar niet van genieten, want treffers van Fernando Torres (72.) en Luciano Vietto (81.) deden de wedstrijd nog in het voordeel van de Madrilenen kantelen. 2-1 was ook de eindstand, Carrasco speelde de hele wedstrijd voor het winnende team. Bij Napoli mocht Dries Mertens pas na 63 minuten invallen.



In de finale van het voorbereidingstoernooi neemt Atlético het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen thuisploeg Bayern en Liverpool. Bij The Reds is Divock Origi er wegens een blessure niet bij.