Christoph Daum blijft ondanks kritiek op post bij Roemenië

1/08/17 - 20u23 Bron: Belga

Ondanks de kritiek na de magere resultaten blijft voormalig Club Brugge-trainer Christoph Daum aan de slag als bondscoach van Roemenië, zo bevestigde de Roemeense bondsvoorzitter Razvan Burleanu vandaag in de hoofdstad Boekarest.

De 63-jarige Daum is sinds vorige zomer in Roemenië aan de slag en heeft er nog een contract tot komend jaar. Maar de resultaten in de kwalificaties voor het WK in Rusland blijven achterwege en dus kwam zijn positie onder druk te staan. Met zes punten uit evenveel wedstrijden komen de Roemenen momenteel niet verder dan een vierde plaats in groep E en is het WK momenteel erg ver weg. Op de eerstvolgende speeldag krijgen ze op 1 september Armenië over de vloer.



De ervaren Daum coachte in het verleden met FC Keulen (1986-1990, 2006-2009), VfB Stuttgart (1990-1993), Bayer Leverkusen (1997-2000) en Eintracht Frankfurt (2011) vier Bundesliga-teams en was in het seizoen 2011-2012 aan de slag bij Club Brugge. Ook was hij trainer bij Turkse en Oostenrijkse topclubs zoals Besiktas (1994-1996, 2001-2002), Fenerbahçe (2003-2006, 2009-2010), Bursaspor (2013-2014) en Austria Wien (2002-2003). Op zijn palmares prijken een Duitse titel (met VfB Stuttgart), drie Turkse titels (met Besiktas en Fenerbahçe) en één Oostenrijkse titel (met Austria Wien). Met Club Brugge werd Daum in 2012 vicekampioen. Hij verliet het Jan Breydelstadion na één seizoen omwille van privéredenen, maar liet er tijdens zijn passage een uitstekende indruk na.