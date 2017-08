Barcelona blokkeert premie van 26 miljoen euro aan Neymar

TL

1/08/17 - 14u40 Bron: Belga

© getty.

FC Barcelona heeft een premie van 26 miljoen euro die aan Neymar was beloofd bij zijn contractverlenging laten blokkeren. De Spaanse topclub wil eerst afwachten of de Braziliaan in Catalonië blijft, dan wel of hij zijn veelbesproken recordtransfer naar PSG realiseert.

Toen Neymar in 2016 bij Barcelona verlengde tot 2021, onderhandelde zijn vader (die tevens zijn manager is) een premie van 26 miljoen euro. Voorwaarde was naar verluidt dat Neymar op 31 juli 2017 nog bij Barcelona zou voetballen. Omdat de Braziliaanse sterspeler nu op het punt staat voor een duizelingwekkend recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG te verhuizen, lijkt Barça niet meer bereid de premie te betalen. "De 26 miljoen euro is bij een notaris vastgezet tot er geweten is of de speler blijft", zegt een Barça-bron aan AFP.



Neymar vertoefde gisteren voor promoactiviteiten in China. Vandaag postte hij een korte video op sociale media vanop de luchthaven van Dubai. Qatarese media meldden eerder dat Neymar vandaag in Doha wordt verwacht om er medische testen af te leggen en er met PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi samen te zitten. Daarna zou zijn officiële voorstelling in Parijs kunnen plaatsvinden.



Morgen worden alle spelers van FC Barcelona, en dus ook Neymar, opnieuw op training verwacht. Het is afwachten of de Braziliaanse superster opdaagt bij de Blaugrana.