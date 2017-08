Geeft Neymar met recentste foto op Instagram vette hint over toekomstplannen?

TL en VDVJ

Neymar is niet onderweg naar Frankrijk, maar naar Spanje. Dat is althans wat de Braziliaan zijn fans duidelijk lijkt te maken op Instagram. De 25-jarige dribbelkont van FC Barcelona zou op weg zijn naar Paris Saint-Germain, maar geeft hij met zijn recentste Instagram-post een vette hint over zijn toekomstplannen? Keert hij dan toch terug naar Barcelona of gaat hij toch gewoon wat spullen ophalen vooraleer te tekenen bij de ploeg van Thomas Meunier? De geruchtenmolen draait alvast weer op toeren.