Datingapp Tinder wordt sponsor van Manchester United

1/08/17

Romelu Lukaku, hier met Gareth Bale tijdens een oefenduel tegen Real Madrid, loopt binnenkort met het logo van Tinder op de mouw. © getty.

Clubs uit de Premier League mogen vanaf dit seizoen een sponsor plaatsen op de mouwen van het shirt. Manchester United is de volgende in het rijtje van teams dat met dergelijke sponsor op de proppen komt. Datingapp Tinder prijkt voortaan voor 13,5 miljoen euro per jaar op de mouwen van de Mancunians.



Marketingexperts beweren dat een mouwsponsoring ongeveer twintig procent van de waarde heeft van een volwaardige shirtsponsoring. Het bedrag dat Tinder neertelt, is dus fors in vergelijking met de 56 miljoen euro die Manchester United krijgt van hoofdsponsor Chevrolet.



Onder meer Chelsea en Manchester City hebben een soortgelijke sponsordeal, maar die bedragen komen volgens de Daily Mail niet in de buurt bij het bedrag dat Tinder zou betalen. Zo krijgt City 11 miljoen euro om het logo van Nexen op zijn shirt te plaatsen.