Fellaini krijgt concurrentie op het middenveld bij Manchester United

Manchester United heeft de transfer van middenvelder Nemanja Matic aangekondigd. De Serviër komt over van kampioen Chelsea en tekende op Old Trafford een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra jaar. Matic wordt bij United herenigd met zijn vroegere coach José Mourinho. Met zijn transfer zou zo'n veertig miljoen euro gemoeid zijn.

De 28-jarige Matic werd in augustus 2009 naar Stamford Bridge gehaald. De Blues kochten de Serviër weg bij het Slovaakse MFK Kosice, maar verhuurden hem een zomer later - na een moeilijk debuutjaar - aan Vitesse. Benfica nam de Serviër in januari 2011 definitief over en het was in het Estadio da Luz dat Matic zich helemaal kon ontplooien. Chelsea kocht hem in de januari 2014 terug en ook op Stamford Bridge werd de middenvelder een belangrijke pion.



De 31-voudig Servisch international kwam de voorbije 3,5 seizoenen tot 151 optredens en behaalde twee landstitels (2015 en 2017) met de Blues. Door de komst van Tiemoué Bakayoko van Monaco de voorbije zomer, leek een basisplaats moeilijk te worden voor Matic.



Nemanja Matic is na Romelu Lukaku (Everton) en de Zweedse verdediger Victor Lindelöf (Benfica) de derde zomertransfer van de Mancunians.