Jones en Blind (beiden ManU) moeten boeten na wangedrag tijdens dopingcontrole

Door: redactie

31/07/17 - 17u13 Bron: Belga

Phil Jones © getty.

Manchester United-verdedigers Phil Jones en Daley Blind hebben een boete van 5.000 euro gekregen van de UEFA voor het overtreden van regels rondom de dopingprocedure na afloop van de Europa League-finale eind mei in Solna tegen Ajax (2-0 winst). Jones moet daarbovenop ook nog eens twee Europese matchen brommen. Bovenop de individuele boetes kreeg ook Manchester United, het team van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, nog een boete van 10.000 euro.

Jones kreeg de boete voor het "beledigen van de officials en het gebruik van grof taalgebruik". Daley Blind van zijn kant weigerde aanvankelijk mee te werken aan de dopingprocedure. Nochtans had de Nederlander negentig minuten op het veld gestaan. Hij verkoos het feestje achteraf met zijn ploegmaten boven de verplichte dopingplas.



Voor Jones krijgt de zaak nog een staartje met een Europese schorsing van twee wedstrijden. Man Utd-coach José Mourinho kan de Engelse verdediger zo niet gebruiken in de Macedonische hoofdstad Skopje in de strijd om de Europese Supercup tegen Champions League-winnaar Real Madrid (8 augustus) en eveneens niet tijdens de eerste speeldag tijdens de groepsfase van het kampioenenbal.



Manchester United kan nog beroep aantekenen tegen de beslissingen.