Hoe is 't mogelijk: doelman blundert erop los, spits doet er zowaar nog schepje bovenop

MH

31/07/17 - 11u34 Bron: as.com

Comedy capers gisteren in de Roemeense competitie, waar FC Viitorul Constanta en Dinamo Boekarest tegenover mekaar stonden. Wanneer Arpad Todai - doelman van de thuisploeg - een pijnlijke uitschuiver maakt, lijkt Dinamo al na twee minuten op voorsprong te klimmen. Maar niets was minder waar. Valentin Costache, aanvaller van de achttienvoudige kampioen van Roemenië, slaagt er zowaar in de wenkende kans te verkwanselen. Wie nu juist de grootste blunder voor zijn rekening neemt, de doelman of de spits, mag u zelf beoordelen.



Diezelfde Costache kroonde zich uiteindelijk wél nog tot matchwinnaar, nadat hij tien minuten voor affluiten voor de winnende treffer zorgde (0-1).