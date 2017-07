Ronaldo verschijnt vandaag voor rechter in zaak rond belastingsfraude en riskeert mogelijke celstaf

DM

31/07/17 - 11u29

© afp.

Cristiano Ronaldo verschijnt vandaag voor de rechtbank in Madrid. De Portugese ster van Real Madrid zou voor 14,7 miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben en verdedigt zich dus in een zaak rond belastingsfraude. Ronaldo riskeert een mogelijke celstraf.

© afp.

De aanklacht jegens Ronaldo is niet min. De Portugees wordt beschuldigd van een bewuste inbreuk op zijn fiscale plichten en zou tussen 2011 en 2014 via zelf opgerichte bedrijven op de Maagdeneilanden en Ierland inkomsten uit portretrechten verborgen hebben.



Alles samen zou de Spaanse fiscus 14,7 miljoen euro mislopen hebben door Ronaldo's praktijken. Vanaf een bedrag van 120.000 euro is belastingontduiking een misdrijf in Spanje. Ronaldo riskeert daardoor een mogelijke celstraf tussen één en vier jaar.



Ronaldo ontkende in het verleden ten stelligste alle beschuldigingen en liet eerder altijd weten dat hij "een zuiver geweten" heeft. Of het daadwerkelijk tot een celstraf komt, is nog maar de vraag. Als je in Spanje een veroordeling krijgt voor minder dan twee jaar (en je nog geen strafblad hebt) moet je immers niet naar de cel.