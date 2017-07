Nainggolan gaat met Roma na strafschoppen onderuit tegen Juventus

DM

31/07/17 - 08u41 Bron: Belga

© ap.

AS Roma en Juventus hebben elkaar in een partij om de International Champions Cup in het Amerikaanse Foxborough (Massachusetts) in evenwicht gehouden. Het werd 1-1, waarna Juventus in de strafschoppenreeks met 5-4 aan het langste eind trok. Radja Nainggolan speelde 65 minuten mee bij de Romeinen.