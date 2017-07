Een assist, indrukwekkende statistieken en lof van overal voor Youri Tielemans

Niels Vleminckx

31/07/17 - 08u39

© afp.

Een assist, indrukwekkende statistieken en lof van overal. Youri Tielemans gaf in zijn debuutmatch zijn visitekaartje af - één met gouden rand.

Op het ene moment speelde AS Monaco de bal snel rond ter hoogte van de middencirkel. Een fractie van een seconde later scoorde Sidibé met een stiftertje. Knappe goal. Maar de échte magie zat hem in de pass. Splijtend, in één tijd, via een opening die niemand anders zag, met de perfecte snelheid. Getekend: Youri Tielemans.



France Football kroonde Tielemans tot man van de match. "Ik vond die jongen heel erg goed", zei de bekende ex-international Alain Giresse achteraf in L'Équipe. So Foot gooide met bloemetjes: "Met zo'n eerste helft, met die kwaliteit in zijn passing en zijn enorme natuurlijke présence, kan hij die andere Youri van Monaco - Djorkaeff - weleens achterna gaan."



30 geslaagde passes op 34, enkel Fabinho deed beter, met die nuance dat Tielemans veel meer risico in zijn spel legt. Toch kon Tielemans een nóg straffere statistiek voorleggen na afloop.