Ook ploegmaats willen duidelijkheid: "Neymar moet zich uitspreken"

31/07/17 - 10u28

Barcelona klopte Real Madrid met 3-2 tijdens hun tournee in de Verenigde Staten. Messi, Rakitic en Piqué scoorden voor Barça, Kovacic en Asensio waren de doelpuntenmakers bij Real. Echt belangrijk was het nog niet: het was maar een vriendschappelijke wedstrijd, een eerste graadmeter, twee weken voor de Spaanse Supercup. Veel belangrijker was wat er na de wedstrijd gebeurde.

We willen dat er snel duidelijkheid komt, dat is het beste voor iedereen, ook voor Neymar. Hij zal op een bepaald moment naar buiten treden om alles uit te leggen en wij moeten hem maar gewoon steunen, ongeacht zijn besluit. Ploegmaat Luis Suarez Meer bepaald in de welles-nietessoap over een mogelijke transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. Het verhaal is onderhand wel bekend: PSG wil de clausule van 222 miljoen euro in het contract van de Braziliaan lichten. Duidelijkheid is er intussen nog steeds niet. Wel dropt Neymar de laatste tijd meer en meer kleine hints. Zaterdag, bijvoorbeeld, ging hij vlak na de wedstrijd tegen Real Madrid een kwartier lang de kleedkamer van de Koninklijke binnen - volgens het goedingelichte 'Marca' deed hij dat om afscheid te nemen na wat zijn laatste - tussen aanhalingstekens - 'Clásico' zou geweest zijn.



Neymars ploegmaats bij Barcelona hebben ondertussen zo zoetjesaan hun buik vol van het getouwtrek om de aanvaller. Iniesta en Suárez benadrukten afgelopen weekend dat ze hoopten dat de Braziliaan gewoon in Catalonië zal blijven. "Zijn ploegmaats willen met hem blijven voetballen, hij is één van de beste spelers ter wereld", klonk het in koor. Maar opvallender: het lijkt erop dat de kern van Barça het stilaan wel gehad heeft met de onduidelijkheid over Neymars toekomst. Iniesta: "Neymar moet zich uitspreken. Iedereen heeft het nu over deze zaak, maar wij zouden dat liever anders zien." Suárez: "We willen dat er snel duidelijkheid komt, dat is het beste voor iedereen, ook voor Neymar. Hij zal op een bepaald moment naar buiten treden om alles uit te leggen en wij moeten hem maar gewoon steunen, ongeacht zijn besluit." Lees ook Barcelona wint 'Clasico' tegen Real Madrid in Miami

